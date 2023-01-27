Программа «Дзержинск-100» дополнена мероприятиями, касающимися благоустройства и строительства новых социальных объектов

В программу подготовки Дзержинска к празднованию 100-летнего юбилея внесены изменения. В частности, список мероприятий, которые планируется осуществить в рамках программы, увеличен до 94. Внесение изменений одобрено городской Думой на заседании, прошедшем 25 января.

«Программа «Дзержинск-100» – это дорожная карта, в ней отражены конкретные мероприятия, которые должны быть реализованы к юбилейному для города 2030 году. Планомерная работа по реализации программы ведется при поддержке Правительства Нижегородской области. Нам уже удалось увеличить темпы сноса аварийного жилья и, соответственно, расселения его жителей. В прошлом году, например, только в городе мы снесли два сложных объекта на улицах Грибоедова и Черняховского. Особое внимание в программе уделяется развитию промышленного комплекса, притоку инвестиций, поэтому расширяется особая экономическая зона «Кулибин» и одобрено создание Экотехнопарка», – пояснила заместитель главы города Дзержинска Юлия Ашуркова.

В частности, программу «Дзержинск-100» дополнили работы по сносу и расселению ветхих домов и аварийных зданий по улицам Ленинградской, Матросова, Чапаева, 4-ой Линии, проспекту Свердлова и переулку Тупиковому, а также домов в поселках Горбатовка и Бабушкино. Проведение работ по сносу запланировано на период с 2025 по 2030 год.

Кроме того, в программу «Дзержинск-100» включен проект благоустройства нового общественного пространства – лесного массива на улице Молодежной. В 2022 году жители города предложили его благоустройство в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В рамках подготовки к 100-летию также запланированы строительство дома культуры в поселке Пыра и спортивного комплекса с ледовой площадкой в Дзержинске.

Отметим, что в рамках программы «Дзержинск-100» в 2022 году выполнена вторая очередь благоустройства Центрального парка культуры и отдыха, проведено благоустройство пл. Дзержинского, Парковой аллеи и 42 дворовых территорий, закончен первый этап строительства нового кладбища, ликвидированы 256 несанкционированных свалок общей площадью 106 тысяч кубометров, разработана проектно-сметная документация на ликвидацию полигона ТБО «Игумново», началось строительство школы на улице Клюквина, капитально отремонтирована библиотека им. Толстого, продолжалось строительство школы № 2 и регионального центра спортивной подготовки и др.

Напомним, программа «Дзержинск-100» сформирована администрацией города и одобрена депутатами городской Думы в 2021 году и является приложением к Стратегии социально-экономического развития Дзержинска до 2030 года.