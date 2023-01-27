Первичное отделение «Движение Первых» открылось в молодежном центре «Высота» Нижнего Новгорода

Работа отделения будет вестись по 12 значимым направлениям. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В четверг, 26 января, на базе молодежного центра «Высота» в Нижнем Новгороде было открыто первичное отделение Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Работа здесь будет вестись по 12 значимым направлениям, связанным с образованием и наукой, культурой и искусством, спортом, добровольчеством, медиа и коммуникациям, патриотизмом, туризмом и другими сферами.

- Идеи ребят, которые будут работать в составе инициативных групп первичных отделений РДДМ, должны обязательно реализоваться, чтобы доказать, что Нижний Новгород по праву и с достоинством несет почетное звание «Молодежной столицы России», - сказал заместитель министра кадровой и молодежной политики Нижегородской области Иван Калмыков.

Во время торжественного мероприятия активисты разработали концепции мотивационных роликов по направлениям деятельности «Движение Первых». Впоследствии их доработают и отснимут, чтобы рассказать о том, в каких проектах можно принять участие.

Напомним, что наступивший 2023 год объявлен годом педагога-наставника. О том, что это значит и как меняется сама система образования, журналистам рассказала министр образования Нижегородской области Ольга Петрова.

Так, несмотря на расхожее мнение о маленьких учительских зарплатах, сейчас это уже не совсем так. По словам министра, заработать в этой профессии точно можно.

- У педагога есть возможность получать зарплату. Мы тут пытались переманить ко мне в учреждение одного педагога из школы, а она мне говорит: «У меня 70 тысяч оклад». И я понимаю, что я не могу ей такую сумму у себя платить. У меня у начальника учреждения потолок – 50 тысяч рублей, - напомнила министр. - Да, молодой выпускник имеет зарплату 20 тысяч. Но молодой выпускник везде имеет зарплату 20 тысяч, не только в педагогике. Средняя зарплата у учителей – 44 тысячи рублей, в вузах – 88 тысяч. Ставка минимальная – очень маленький оклад, но потом он понемногу добирает.

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