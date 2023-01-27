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НовостиОбщество27 января 2023 12:31

Первичное отделение «Движение Первых» открылось в молодежном центре «Высота» Нижнего Новгорода

Юные нижегородцы построят планы работы по 12 направлениям
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Работа отделения будет вестись по 12 значимым направлениям.

Работа отделения будет вестись по 12 значимым направлениям.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В четверг, 26 января, на базе молодежного центра «Высота» в Нижнем Новгороде было открыто первичное отделение Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Работа здесь будет вестись по 12 значимым направлениям, связанным с образованием и наукой, культурой и искусством, спортом, добровольчеством, медиа и коммуникациям, патриотизмом, туризмом и другими сферами.

- Идеи ребят, которые будут работать в составе инициативных групп первичных отделений РДДМ, должны обязательно реализоваться, чтобы доказать, что Нижний Новгород по праву и с достоинством несет почетное звание «Молодежной столицы России», - сказал заместитель министра кадровой и молодежной политики Нижегородской области Иван Калмыков.

Во время торжественного мероприятия активисты разработали концепции мотивационных роликов по направлениям деятельности «Движение Первых». Впоследствии их доработают и отснимут, чтобы рассказать о том, в каких проектах можно принять участие.

Напомним, что наступивший 2023 год объявлен годом педагога-наставника. О том, что это значит и как меняется сама система образования, журналистам рассказала министр образования Нижегородской области Ольга Петрова.

Так, несмотря на расхожее мнение о маленьких учительских зарплатах, сейчас это уже не совсем так. По словам министра, заработать в этой профессии точно можно.

- У педагога есть возможность получать зарплату. Мы тут пытались переманить ко мне в учреждение одного педагога из школы, а она мне говорит: «У меня 70 тысяч оклад». И я понимаю, что я не могу ей такую сумму у себя платить. У меня у начальника учреждения потолок – 50 тысяч рублей, - напомнила министр. - Да, молодой выпускник имеет зарплату 20 тысяч. Но молодой выпускник везде имеет зарплату 20 тысяч, не только в педагогике. Средняя зарплата у учителей – 44 тысячи рублей, в вузах – 88 тысяч. Ставка минимальная – очень маленький оклад, но потом он понемногу добирает.

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