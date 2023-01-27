Глава пресс-службы нижегородского правительства Вадим Цыганов станет заместителем министра соцполитики. Фото: Ксения Денисова

Начальник пресс-службы правительства Нижегородской области Вадим Цыганов переходит на должность заместителя министра социальной политики региона. Об этом «Комсомолке» рассказал источник в областной администрации.

Вадим Цыганов возглавлял пресс-службу регионального правительства с 2020 года. Сейчас эти обязанности исполняет его заместитель Ольга Гудкова. Ранее она была руководителем муниципального предприятия «Единый центр муниципального заказа», была генеральным директором телекомпании «Волга».

Ранее сообщалось, что министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова может стать заместителем министра образования РФ.