Перепись диких животных началась в лесах Нижегородской области

Зимний маршрутный учет продлится по 15 марта. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

«Перепись» диких животных стартовала в Нижегородской области. Она продлится до 15 марта. Об этом сообщает региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Зимний маршрутный учет необходим, чтобы оценить состояние популяции каждого вида, а также определить, сколько можно добывать зверей во время охоты без ущерба для популяции. По результатам переписи сроки охоты могут перенести или вовсе её запретить.

- В первый день учетчик затирает следы, чтобы учитывать только новые, которые появились за сутки. Один маршрут может быть протяженностью от 5 до 15 километров, - уточнили в ведомстве.

Кстати, численность диких животных с каждым годом растет в нижегородских лесах. Например, сейчас в регионе насчитывается более 22 тысяч лосей, почти 3 тысячи косуль.

Напомним, что премию за добычу волка для охотников в Нижегородской области увеличили с 5 тысяч до 35 тысяч рублей. На выплату могут рассчитывать охотники, имеющие разрешение на добычу волка. Как правило, охота на этого зверя – затратное мероприятие. Обычно она ведется силами нескольких человек и занимает не один день, поэтому увеличение премии за добычу волка сочли целесообразным.

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