Проект будущего приёмного отделения больницы №40 представили в Нижнем Новгороде

Проект. Фото: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова.

Проект будущего приёмного отделения клинической больницы №40 Автозаводского района представили в Нижнем Новгороде. Об этом региональный министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов сообщил в своем телеграм-канале.

- Вместе с главными врачами наших стационаров активно работаем над проектом комплексного преобразования приёмных отделений. Не устану повторять, что «приемники» одна из самых важных точек всей больницы, - написал чиновник. - Приёмные отделения - самые чистые, светлые и быстрые. Эти принципы мы закладываем в суть реформы.

По словам министра, в приемных отделениях всегда много народа. В такие места поступают как плановые пациенты, так и самые тяжелые пациенты, требующие мгновенной медицинской сортировки. Именно поэтому требуется максимально проработать вопрос о работе приемных отделений.

Напомним, ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов раскритиковал беспорядок в приемных отделениях больниц региона.

В июне 2022 года стало известно, что на ремонт отделений и приемного покоя в Нижегородской областной клинической больнице им. Н.А. Семашко направлено почти 2 миллиона рублей. Работы проводят за счет собственных средств медицинского учреждения.

До конца 2025 года на модернизацию первичного звена здравоохранения в Нижегородской области направят 15,58 миллиарда рублей.

Так, 1,348 миллиард уйдёт на проведение капитального ремонта в 126 медучреждениях, также на 889 миллионов закупят 330 единиц оборудования. На строительство 23 фельдшерско-акушерских пунктов и одного офиса врача общей практики потратят 324,3 миллиона рублей.

Также известно, что программу развития медицинской реабилитации будут реализовывать в Нижегородской области. Программа подразумевает технологическое и кадровое развитие.

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