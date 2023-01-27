Нижегородская область вошла в топ-10 лидирующих регионов РФ по качеству охраны лесов

Леса. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область вошла в топ-10 регионов страны по качеству охраны лесного фонда. Такие результаты привёл Рослесинфорг, после того, как специалисты проверили эффективность охраны лесов от пожаров, их воспроизводство и защиту от вредных организмов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Заботиться о лесе нам помогают лесопатологические обследование. Так, лесным планом на 2023 год предусмотрено исследование 4 000 гектаров лесного фонда, - сообщил министр лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев.

Также стало известно, что более 75,4% проверенных лесных участков отвечают лесохозяйственным требованиям. То есть нижегородские лесничества хорошо справились со строительством лесных дорог, прокладкой просек и противопожарных минерализованных полос, а также устройством пожарных водоемов.

Напомним, что дополнительные камеры видеонаблюдения будут установлены в лесах Нижегородской области в 2023 году. Количество видеокамер будет увеличено до 104 единиц.

За 2022 год в Нижегородской области было зафиксировано 65 лесных пожаров – большинство из них произошло по вине человека. К счастью, в 97% случаев возгорание удалось потушить в первые сутки. Самый крупный пожар случился в Воротынском районе на востоке Нижегородской области: там пожарные и добровольцы несколько недель тушили лес, который полыхал по площади в несколько тысяч гектаров. Ликвидировать пожар удалось лишь 1 сентября.

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