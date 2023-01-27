Составление прогноза погоды на «Уроке цифры» изучили дзержинские школьники

26 января лицей № 21 принял участие в открытом уроке Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Лицеисты побывали на метеостанции города Дзержинска, где познакомились с основными метеорологическими приборами: психрометрической будкой, осадкомером, барометром, метеорологическими мачтами и другими. Урок прошел с использованием тематических интерактивных онлайн-тренажеров от компании Яндекс.

«Продуманное использование современных IT-технологий всегда оживляет школьные уроки и делает их метапредметными. Благодаря тому, что каждый «Урок цифры» разделен на три возрастные группы, сложные темы можно объяснить в легкой игровой форме и первоклассникам, и ученикам среднего звена, и будущим выпускникам. Уверена, такие интерактивные занятия любят школьники. Отдельная благодарность метеостанции Дзержинска за интересную и познавательную экскурсию для ребят!» – сказала заместитель главы города Дзержинска Ольга Палеева.

На уроке лицеисты познакомились с процессом формирования прогноза погоды, от сбора метеорологических данных до корректирования готового прогноза. Они увидели, насколько сложным может быть прогнозирование погоды даже на один день, и изучили принципы работы искусственного интеллекта в сфере метеорологии.

«Искусственный интеллект оказывает большую помощь в составлении прогноза погоды, но полностью заменить человека, по крайней мере, сейчас, все-таки не может. Простой пример: в конце ноября, когда после ледяного дождя было очень сильное обледенение, у нас на двух метеорологических мачтах замерзли флюгеры. И какое-то время, пока техники не исправили эту проблему, метеорологи определяли направление ветра визуально, а скорость ветра – по шкале Бофорта, – рассказала начальник комплексной лаборатории по мониторингу загрязнений окружающей среды Дзержинска Светлана Матвеева. – Ребята, у которых мы побывали на «Уроке цифры», – большие молодцы. Они попробовали себя в роли различных специалистов, прошли через все этапы создания прогноза погоды и поняли, насколько глобальна его необходимость в судоходстве, сельском хозяйстве, спортивных играх, авиации и многих других областях».

После тематического «Урока цифры» лицеисты получили сертификаты участников и обсудили с преподавателями и приглашенными гостями полученные знания и актуальность таких уроков на сегодняшний день.

Напомним, проект «Уроки цифры» в Дзержинске стартовал в 2022 году, уже состоялись уроки по теме «Видеотехнологии» от компании VK и Информационного центра «Дзержинские Ведомости» и теме «Искусственный интеллект в стартапах» от Академии искусственного интеллекта для школьников благотворительного фонда Сбера «Вклад в будущее». Проект «Урок цифры» призван помочь школьникам развить ключевые компетенции цифровой экономики – одного из приоритетов федеральной программы «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Принять участие в «Уроке цифры» могут все желающие с компьютера, смартфона или планшета на сайте урокцифры.рф.