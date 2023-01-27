Три нижегородца выиграли по миллиону рублей в новогодней лотерее

Пенсионер у лотерейного киоска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Три жителя Нижегородской области стали очередными счастливчиками, которым повезло в новогодней лотерее. На билетик счастливчики потравили всего 100 рублей. Об этом сообщает УФПС Нижегородской области.

Удача повернулась лицом к тем, кто приобрел лотерейный билет в почтовых отделениях в рабочем посёлке Варнавино (606760), в рабочем посёлке Тоншаево (606950) и в Нижнем Новгороде (603117).

О крупном выигрыше нижегородцы узнали 1 января во время трансляции флагманской лотереи «Мечталлион» на Первом канале.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Нижнего Новгорода выиграл главный приз в один миллиард рублей в новогоднем розыгрыше "Русского лото". Это второй в России лотерейный миллиардер.

В 2019 году мы писали, что нижегородец купил билет «Жилищной лотереи» и выиграл квартиру стоимостью полтора миллиона рублей. Счастливчик признался, что у него даже было особое предчувствие, когда он приобретал билет в магазине.

Также мы писали о семье Чегодаевых, которая выиграла в лотерею автомобиль. Счастливый билет, заставивший поверить в чудо, Ольге подарила мама.

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