Такая проблема может наблюдаться в течение двух недель. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Перебои в отображении общественного транспорта ожидаются в Нижнем Новгороде в ближайшие две недели. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.

- В связи с проведением плановой модернизации АСИП Центра развития транспортных систем возможно временное отсутствие отображения на портале отдельных транспортных средств, - рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова. - По итогам модернизации будет упорядочен поиск и отображение транспортных маршрутов.

Напомним, что с начала февраля в Нижнем Новгороде планируется ввод новых остановок - «ЖК «Октава», «Школа №144» и «Завод 70-летия победы».

Также известно, что два дополнительных автобуса среднего класса приобрели на маршрут Т-31 в Нижнем Новгороде. Перевозчик ООО «Максимус» принял такое решение для уменьшения интервальности и времени ожидания автобусов на остановках общественного транспорта.

Ранее мы сообщали, что водителя нижегородской маршрутки Т-57, следующей по маршруту «Красное Сормово – Верхние Печёры», уволили из-за сбора денег на свою банковскую карту.

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