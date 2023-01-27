Глеб Никитин опроверг перевод с поста главы Нижегородской области в Москву

Глеб Никитин. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вновь опроверг слухи о своей возможной отставке. На этот раз слухами о возможном переводе главы региона в Москву был обеспокоен депутат Юрий Лебедев. Об этом сообщает «Коммерсант-Приволжье».

- Я считаю, что Глеб Никитин один из самых эффективных губернаторов, он привлекает в Нижегородскую область колоссальные бюджетные средства, регион раньше никогда не видел таких объемов. Я как избиратель не хотел бы, чтобы у нас забирали такого губернатора, - сказал Юрий Лебедев.

По словам депутата, 25 января Глеб Никитин мог быть на рабочей встрече с президентом. Однако губернатор такую информацию отрицает.

- Я был в важной командировке. Никакой встречи с президентом не было. Ни в какую Москву меня никто не переводит. Работаем на благо Нижегородской области, - сказал Глеб Никитин.

Напомним, губернатора то и дело спрашивают о возможности перевода в Москву. Однако каждый раз все эти слухи он опровергает.

Также 26 декабря2022 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с отчетом о проделанной работе. Правда, итоги он подводил не только за этот год, а за все пять лет, что находится на посту главы региона. «Комсомолка» собрала главные моменты его выступления в своем материале.

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