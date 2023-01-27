Плановые учения на подводных переходах трубопроводов через реки провело АО «Транснефть-Верхняя Волга»

Специалисты АО «Транснефть-Верхняя Волга» провели плановые учебно-тренировочные занятия (УТЗ) на подводных переходах магистрального нефтепровода (МН) Горький – Рязань-1, нефтепродуктопровода (МНПП) Горький – Рязань-2, через р. Серёжа в Арзамасском районе Нижегородской области, а также МНПП Рязань - Тула - Орел, через р. Зушу в Мценском районе Орловской области.

Цель - поддержание в постоянной готовности сил и средств для устранения последствий возможных нештатных ситуаций.

По единому сценарию УТЗ оператору поступила информация об аварии на подводных переходах МН и МНПП с условным выходом нефти и нефтепродукта. В ходе учений были предложены дополнительные вводные, усложняющие выполнение задачи. Специалисты отработали действия по условному оповещению и эвакуации.

Дежурный передал информацию оперативным и диспетчерским подразделениям, транспортировка нефти и нефтепродукта была «остановлена». Оперативно на рубежи локализации в Нижегородской области прибыли - Центральная ремонтная служба «Горький» и линейная аварийная эксплуатационная служба (ЛАЭС) «Балахониха» Горьковского районного нефтепроводного управления, в Орловской области – ЛАЭС промежуточной перекачивающей станции «Плавск» Рязанского нефтепроводного управления.

Основной комплекс работ выполнялся с привлечением персонала профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований производственных объектов предприятия.

Для сбора «нефти» и «нефтепродукта» с поверхности рек всего было использовано 285 метров зимних боновых заграждений, емкости для временного хранения, задействовались 5 нефтесборщиков общей производительностью 250 куб. м в час, а также ледорезное оборудование. Работники лабораторий эколого-аналитического контроля вели мониторинг почвы, поверхностных вод, атмосферного воздуха в течение УТЗ.

Всего в занятиях приняли участие 45 человек, использовалось 22 единицы оборудования и техники, в том числе, автотранспортная, грузоподъемная и пожарная.

Наблюдатели положительно оценили работу сотрудников подразделений АО «Транснефть-Верхняя Волга». Персонал продемонстрировал оперативность и слаженность действий при выполнении операций по ликвидации последствий условных инцидентов. Были своевременно выполнены все работы, предусмотренные программой проведения УТЗ.