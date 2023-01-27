Идет набор школьников на программы по углубленному изучению предметов в Мининском университете

Система приема школьников на дополнительное обучение в Мининском университе по 25 программам проекта «В Мининском по субботам» перестроена. Теперь занятия новых групп учащихся стартуют каждую субботу. Обучение включает в себя два уровня: базовый (школьники 7-12 лет) и продвинутый (школьники 13-18 лет). Некоторые модули подходят для любого уровня подготовки, такие, например, как "Рисование акварелью".

Программы нацелены на вовлечение в науку и включают в себя углубленное изучение школьных предметов посредством увлекательных практических занятий, а также творческие дисциплины, направленные на развитие талантов и художественных способностей. Каждая из программ проекта предусматривает 6 занятий по 2 академических часа.

Регистрация и расписание для родителей по ссылке.

Кроме того, предусмотрено групповое обучение для школьных групп в составе от 10 человек в любой день и время по согласованию с сотрудниками Технопарка и Кванториума.

Регистрация для образовательных организаций по ссылке.

Занятия проводятся в 7 корпусе Мининского университета (Автозаводский район, ул. Челюскинцев, д. 9, тел. +7 (831) 262-20-44 (доб. 716 или 219).

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина