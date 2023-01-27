Дублер улицы Большая Покровская может появиться в Нижнем Новгороде к 2030 году

Дублер улицы Большая Покровская может появиться в Нижнем Новгороде. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Инвестпроект по строительству дублера улицы Большой Покровской в Нижнем Новгороде продлили до 2030 года. Такое решение было принято в ходе заседания совета по земельным отношениям при правительстве Нижегородской области. Об этом сообщает GIPERNN.RU.

Однако представители регионального Минтранса и Минграда инициативу не поддержали, так как проект сложнореализуемый и дорогостоящий. Кроме того, перспективой дублер Большой Покровской пролегает в зоне будущего террасного парка в Почаинском овраге.

Другим мнением поделилась директор департамента градостроительного развития и архитектуры Нижнего Новгорода Алла Коновницына.

- Нельзя отказываться от реализации этого проекта, это неправильно. С введением этого небольшого участка вся транспортная сеть будет работать эффективнее, - сказала Алла Коновницына. - Да, сложно, но это нужно.

Напомним, ранее м ыписали. что совет по земельным и имущественным отношениям Нижегородской области одобрил строительство дублера проспекта Гагарина. Строительные работы будут проходить в четыре этапа. Предварительно общая длина трассы составит около 16 километров. Стоимость строительства объекта и срок работ будут уточняться.

Также стало известно, что дублер улицы Родионова в Нижнем Новгороде планируется построить к 2030-му году. Это строительство предусмотрено Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода до 2030 года.

- Предварительная стоимость реализации этого проекта составляет - 25 миллиардов рублей в ценах 2018 года, - рассказали «КП-Нижний Новгород» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

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