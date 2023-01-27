Клиенты ВТБ в Нижнем Новгороде стали вдвое чаще заказывать банковские карты на дом

По итогам 2022 года количество банковских карт, доставленных клиентам курьерской службой ВТБ в Нижнем Новгороде, увеличилось в 2 раза. Наибольший спрос пришелся на декабрь.

В 2022 году наиболее часто нижегородцы пользовалась услугой для доставки на дом дебетовых карт: на них пришлось более 90% от общего числа заказов. При этом спрос более динамично рос на кредитные карты: с января по декабрь число полученных дебетовых карт увеличилось в 1,7 раз, а кредитных – в 3,5 раза.

Чаще всего клиенты заказывали курьерскую доставку в декабре. Это было связано с ростом покупательской активности накануне новогодних праздников и значительным числом сезонных предложений от партнеров банка, которыми можно воспользоваться при получении нового пластика.

«ВТБ запустил услугу по доставке банковских карт в Нижнем Новгороде в 2021 году. И мы видим, что она становится все более востребованной у наших клиентов. Банк постоянно совершенствует сервис, делая его использование максимально простым и удобным. Например, действующие клиенты банка могут оформить доставку в пару кликов на сайте ВТБ и получить неименную карту за сутки. При этом время для визита банковского сотрудника клиент выбирает самостоятельно. Мы рассчитываем, что спрос на данный сервис у нижегородцев будет динамично расти и в этом году», – прокомментировал управляющий ВТБ в Нижегородской области Всеволод Евстигнеев.

В июне 2022 года ВТБ запустил курьерскую экспресс-доставку банковских продуктов на сайте. Сотрудник банка оперативно привезет дебетовую или кредитную карту по указанному адресу и с помощью технологии цифрового подписания оформит ее на месте. Сервис рассчитан прежде всего на тех, кто пока не пользуется продуктами банка, и предполагает заполнение анкеты на сайте.

Для действующих розничных клиентов банка доступен сервис быстрого заказа дебетовых карт через ВТБ Онлайн. Он позволяет оформлять карту с доставкой на дом в два клика в личном кабинете ВТБ Онлайн.

На сегодняшний день сервис доступен в 80 городах России, перечень которых можно найти на сайте банка в разделе «Доставка карты».