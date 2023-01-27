Самолет «Дзержинск» впервые прибыл в аэропорт Чкалова

26 января самолет с бортовым номером RA-89188, которому было присвоено имя «Дзержинск», приземлился в международном аэропорту имени В.П. Чкалова. Напомним, с 2020 года самолеты отечественного производства, поступающие в парк авиакомпании «Россия», получают названия в честь городов трудовой доблести. «Дзержинск» стал 34-м самолетом в линейке «Города трудовой доблести», он курсирует на маршрутах из Санкт-Петербурга в Калининград и Нижний Новгород. На самолет нанесены название города трудовой доблести Дзержинска и его герб.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» Нижнему Новгороду и Дзержинску стало важным для всех жителей региона.

«Инициатива шла от людей, были обращения ветеранов. Решение Президента России Владимира Путина о введении такого звания позволило ещё раз отметить подвиг наших граждан, ковавших Победу. Здорово, что это находит отражение в рамках таких проектов. Становление отечественной авиации тесно связано с Великой Отечественной войной, и данный проект подчеркивает преемственность поколений, отдаёт дань уважения поколениям инженеров, сотрудников предприятий, тружеников авиации», – отметил Глеб Никитин.

Глава города Дзержинска Иван Носков отметил, что появление «именного» самолета – это важное событие для Дзержинска.

«Горжусь нашим городом и его жителями, внесшими весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Единственное, о чем жалею – очень мало осталось ветеранов, тружеников тыла. Думаю, им было бы приятно, что их заслуги отмечены в том числе и таким образом, – сказал глава города Дзержинска Иван Носков. – Для меня особенно важно, что самолет собран в России. Возможно, даже теми людьми, которые голосовали за присвоение городу Дзержинску почетного звания «Город трудовой доблести». Вы же помните, что за нас голосовали жители разных городов и стран».

Также глава города подчеркнул, что в Дзержинске планируется установить стелу «Город трудовой доблести».

Первый полет в международный аэропорт имени В.П. Чкалова за штурвалом «Дзержинска» выполнил замкомандира эскадрильи № 5 Марат Зарипов, регулярно выполняющий рейсы на самолетах с именами городов трудовой доблести.

«Впечатления всегда самые лучшие, когда прибываешь в населенный пункт, именем которого назван твой самолет, – подчеркнул он. – Это видно и по приподнятому настроению пассажиров, многие из них прилетают домой, на Родину. Самолет новый, ему меньше месяца, и, в сравнении с другими аналогичными машинами, он имеет модифицированный двигатель, позволяющий экономить топливо, и увеличенные характеристики по взлетной массе. В целом считаю хорошей традицией называть самолеты именами городов трудовой доблести. Это позволяет пассажирам больше узнать о нашей великой стране», – сказал Марат Зарипов.

Напомним, почетное звание «Город трудовой доблести» было присвоено Дзержинску Указом Президента Российской Федерации от 10.09.2021 г. № 519. В годы Великой Отечественной войны выпуск продукции дзержинских заводов был увеличен в 3,5 раза, в Дзержинске производилось до 50% взрывчатых веществ от общего количества по стране, было выпущено более 150 млн боеприпасов. 10 сентября 2022 года первая годовщина присвоения Дзержинску почетного звания была отмечена общегородскими праздничными мероприятиями.