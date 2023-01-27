Строительство ЖК «Парус» на площади Сенной в Нижнем Новгороде завершат к апрелю 2023 года

ЖК. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проблемный жилой комплекс «Парус», находящийся на Сенной площади в Нижнем Новгороде, планируют достроить к апрелю 2023 года. Информацию об этом «Комсомолке» подтвердили в министерстве строительства Нижегородской области.

- Срок проведения работ продлен по заявлению застройщика – ООО «СЗ «Добрострой» на первый квартал 2023 года, - рассказали в ведомстве.

Работы на объекте сейчас находятся на завершающей стадии: ведётся монтаж лифтов, отделка мест общего пользования, работы по остеклению витражных конструкций. ЖК также уже получил свой почтовый адрес.

- Это один из старейших нижегородских долгостроев, практически памятник безалаберности предыдущего застройщика на видовом месте Нижнего Новгорода. В 2017 году предыдущий застройщик признан банкротом, в 2020 году объект передан новому застройщику, - ранее объяснял заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Известно, что у нового застройщика возникали проблемы с импортозамещением, оборудование пришлось менять на аналоги, но сейчас все эти вопросы решены и ничего не препятствует строительству. Так, ко Дню города на объекте планируется завершить фасадные работы.

Напомним, строительство жилых комплексов «Парус» на площади Сенной началось в 2008 году, но не закончено до сих пор. 23 июня 2017 года решением Арбитражного суда Нижегородской области ООО «ВВСК» было признано банкротом.

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