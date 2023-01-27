Три улицы частично остались без света в Нижнем Новгороде 27 января

Без света. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 27 января, три улицы Нижнего Новгорода частично остались без электроэнергии. Причиной отключений послужили плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщается на сайте Управления ГО и ЧС.

Например, без света с 09:00 до 16:00 остались жители улицы Станиславского (№42, 32, 34). Также электроснабжения с 09:00 до 17:00 не будет в домах №9, 10, 11 по адресу: Бурнаковский проезд. Ещё электроснабжение с 09:00 до 13:00 отключили в домах №32 и 36 по улице Новая.

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

Напомним, в конце рабочей недели в Нижнем Новгороде ожидается снегопад. К этим погодным сюрпризам уже начали готовиться коммунальные службы.

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