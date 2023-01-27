26 районных судов упразднят в Нижегородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

26 районных судов планируют упразднить в Нижегородской области. Внесение соответствующего проекта законопроекта в Госдуму обсуждалось на заседании регионального парламента 26 января. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

Инициатором такого решения стал Нижегородский областной суд. Специалисты проанализировали работу судов за период с 2017 по 2021 годы и пришли к выводу, что оптимизация позволит перераспределить нагрузку и наиболее рационально использовать кадровый ресурс. Для этого 26 районных судов будут упразднены и созданы 12 межрайонных.

- У нас на сегодняшний день есть суды, которые перегружены и те, в которых рассматривается минимальное количество дел. Благодаря созданию межрайонных судов происходит укрупнение структуры судейского сообщества и появляется возможность перераспределять нагрузку. При этом количество судей не меняется, они все остаются на своих местах, - пояснил председатель регионального Заксобрания Евгений Люлин.

В результате большинство депутатов на заседании поддержало решение о внесении законопроекта в Госдуму.