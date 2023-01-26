Исторический ресторан и общественно-культурный центр появятся в нижегородском квартале церкви Трех Святителей

Проект Короленко, 40. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

«Заповедные кварталы» начали работу по возвращению жизни в квартал церкви Трех Святителей. Проект предполагает повышения инвестиционной привлекательности территории и увеличения трафика. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, в этом году будут проведены работы по сохранению пяти объектов культурного наследия регионального значения. Дома №18, 30, 38, 40 на улице Короленко и дом №3 на улице Славянской приспособят к современному использованию.

Известно, что после завершения реставрации дома №3 на улице Славянской там планируется открыть исторический ресторан и кондитерскую, связанную с именами Максима Горького и Федора Шаляпина.

На улице Короленко, 18 планируется открыть общественно-культурный центр. На первом этаже будут располагаться штаб волонтерского движения, музей истории «Том Сойер Фест Нижний Новгород» и туристско-информационный центр. Внутри сохранится историческая планировка доходного дома. В квартире второго этажа откроется многофункциональное общественное пространство с музейной функцией и подлинными предметами быта.

Бывший доходный дом на Короленко, 18, построенный в 1891 году, станет туристическим информационным центром с сувенирной лавкой, исторической гостиной-библиотекой и выставочным пространством. Когда-то его возвели для вдовы титулярного советника Авдотьи Скворцовой.

В здании на Короленко, 40 (1890 года постройки) предложено открыть имидж-ателье в музейной форме: в нём будут ателье-лаборатория, фотоателье, шоурум современных дизайнеров, а также мастерские.

Напомним, что столетнюю водоразборную колонку восстановили для нижегородского квартала Церкви Трех Святителей. Такие колонки системы Черкунова устанавливались в Нижнем Новгороде в 1920 – 1940 годах.

В настоящее время в «Студеном квартале» разрабатывается концепция развития с проектом реновации усадьбы купца Щелокова. А вот в квартале улицы Грузинской – переулка Университетского приступили к реализации плана по развитию территории. Она включает в себя историко-культурный анализ архивных материалов, градостроительный анализ и разработку инвестиционных паспортов объектов.

Ранее мы сообщали, что обновление «Студеного квартала» началось с субботника. 3 октября 2022 года уборкой занимались 83 человека. Они смогли собрать 30 кубометров мусора за жилыми домами и храмом.

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