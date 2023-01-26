Земли под пять инвестпроектов на 340 млн рублей выделили в Нижегородской области

В Нижегородской области выделили земельные участки под пять новых инвестиционных проектов на 340 миллионов рублей. При их реализации планируется создание почти 130 рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, в Нижнем Новгороде прямо на улице Львовской появится физкультурно-оздоровительный комплекс и открытые спортивные площадки. На эти цели будет выделена сумма в размере 120 миллионов рублей и участок площадью в 10,8 тысяч квадратных метров. Работы по возведению займут пять лет.

Также одобрена заявка ООО «Клиника инновационной травматологии». Компания получит участок площадью 4,4 тысячи квадратных метров под строительство травмоцентра в Сарове. Здание будут строить за 40 миллионов рублей. Реализация проекта займет девять месяцев.

Ещё было получено положительное заключение на выделение участка под строительство спортивного зала в Дзержинске. ЧОУ «СШ им. Лобачевского» инвестирует в этот проект 18 ,5 миллиона рублей. Под строительство выделен участок в 50 тысяч квадратных метров, а реализация проекта займет три года.

Также на территории в 50 тысяч квадратных метров в Нижнем Новгороде построят производственный комплекс по изготовлению и монтажу металлоконструкций. Объект будет находиться на улице Новополевой. Строительство займёт три года, вложить понадобиться 158,6 миллиона рублей.

ООО «Приволжье ТрансСервис НН» займется строительством подъездной автодороги к комплексу придорожного сервиса в Дзержинске. На эти цели уйдет 2,5 миллиона рублей и год работ.

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