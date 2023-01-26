Самолет «Дзержинск» впервые приземлился в аэропорту Нижнего Новгорода

Самолет «Дзержинск» впервые прибыл в международный аэропорт «Нижний Новгород» имени Чкалова. Фото: Руслан Лобанов

В четверг, 26 января, самолет, которому было присвоено имя «Дзержинск», приземлился в международном аэропорту имени В.П. Чкалова в Нижнем Новгороде. Лайнер стал 34 в линейке «Города трудовой доблести» отечественного производства. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новый самолёт с модифицированным двигателем работает на маршрутах из Санкт-Петербурга в города РФ, в том числе в Нижний Новгород. На его борта нанесены название города и его герб.

Первый полет в международный аэропорт имени В.П. Чкалова за штурвалом «Дзержинска» совершил замкомандира эскадрильи №5 Марат Зарипов, который регулярно выполняет рейсы на самолетах с именами «Городов трудовой доблести».

- Впечатления всегда самые лучшие, когда прибываешь в населенный пункт, именем которого назван твой самолет. Это видно и по приподнятому настроению пассажиров, ведь многие из них прилетают домой, на Родину, - поделился своим впечатлениями Марат Зарипов.

Напомним, что прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода до Минска планируют запустить в марте 2023 года. Информация об открытии авиасообщения с Беларусью пока предварительная.

Также стало известно, что в 2022 году пассажиропоток Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалов снизился на 19% по сравнению с 2021 годом. В нижегородском аэропорту в прошлом году обслужили 1,2 миллиона пассажиров. Прибывали вылетали отсюда более 15,5 тысяч самолетов.

Ранее мы сообщали, что аэропорт Нижнего Новгорода возобновил перелёты по маршруту Нижний Новгород – Стамбул с 5 ноября 2022 года. Также авиакомпания Red Wings запустила перелеты из Нижнего Новгорода в Стамбул.

Также мы писали, что компания «Икар» начнет выполнять авиарейсы по маршруту Нижний Новгород – Тюмень. Полеты осуществляются два раза в неделю по четвергам и воскресеньям. Первый рейс состоялся 5 января.

В новогодние каникулы в аэропорту Нижнего действовала международная программа вылетов. Нижегородцы могли улететь в Алматы, Анталья, Дубай, Ереван и Стамбул.

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