36 лет строгача на двоих получили нижегородцы за групповое убийство случайного собутыльника

Двоих жителей Дзержинска признали виновными в групповом убийстве мужчины и краже. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, трагедия произошла 18 августа 2021 года. Мужчины случайно познакомились с будущей жертвой в баре. Когда заведение закрылось, они совместно продолжили распивать спиртное на улице Ленинградской.

- Поссорившись из-за оскорблений, подсудимые избили потерпевшего и похитили его телефон стоимостью около 10 тысяч рублей. Затем они нанесли потерпевшему ножом и топором ранения по телу, - добавили в пресс-службе ведомства.

Чтобы скрыть следы совершенного преступления, 37-летнего мужчину облили бензином и подожгли. Пострадавший скончался. Его тело было обнаружено спустя 6 дней.

Во время расследования оба фигуранта находились под стражей. По решению суда они получили 17,5 и 18,5 лет колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.