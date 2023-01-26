Площадь Сталинградская может появиться в Нижнем Новгороде

Инициативу увековечивания памяти о Сталинградской битве, которая ознаменовала коренной перелом в ВОВ, обсудили в Нижнем Новгороде 26 января.

С предложением присвоить улице, площадке или скверу в черте города наименование Сталинградская выступили представители НРО КПРФ. Как отметил первый секретарь партии, заместитель председателя ЗСНО Владислав Егоров, 2 февраля исполняется 80-летие победы в этом сражении - знаковое событие для страны и было бы справедливо, если бы это событие было отмечено топонимом в Нижнем Новгороде, который носит звание «Город трудовой доблести».

Большинство участников дискуссии высказалось за то, чтобы присвоить это название новой улице, скверу или даже площади. При этом территория должна быть хорошо посещаемой, иметь географическую и иную привязку к событиям тех лет, а еще иметь конкретные жилые адреса, которые посещают не только туристы, но и сами нижегородцы.

Были озвучены предложения назвать Сталинградской безымянную площадку у катера Герой, любую площадку рядом с заводом «Красное Сормово» или компактную площадь Ошарскую, где установлен бюст маршала Жукова. Кроме того, зваться Сталинградской может одна из аллей в обновленном парке «Швейцария» и проводить там познавательные квесты для учащихся.

К слову, опрос, проходивший в области год назад, показал, что 75% нижегородцев поддерживают инициативу увековечить память о Сталинградской битве, причем в большинстве своем это молодежь. Представители среднего возраста в основном высказывались против, ну а пенсионеры оказались не столь категоричны.