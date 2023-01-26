В Дзержинске и его поселках приступили к прокладыванию противопожарных разрывов

Муниципальное учреждение «Гражданская защита» приступило к прокладке по границам городской застройки и в поселках городского округа противопожарных разрывов, отделяющих жилые строения от лесонасаждений и обеспечивающих необходимую безопасную дистанцию при возникновении природных пожаров. Согласно требованиям правил противопожарного режима, расстояние от границ застройки городских поселений многоэтажными жилыми домами до лесных массивов должно быть не менее 50 метров, а от застройки сельских поселений и участков садоводческих товариществ – не менее 15 метров.

«В последние годы в летний период из-за жаркой и сухой погоды возникает угроза лесных пожаров и их распространения. Благодаря своевременной профилактической работе на территории округа удается избежать крупных очагов возгорания, которые угрожали бы жилым постройкам. Создание защитных, лишенных дикой растительности полос вокруг населенных пунктов – обязательная часть этой работы, – пояснил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска Олег Михайленко. - Поселки и районы окраин города, где необходимо проложить или привести в надлежащий вид противопожарные разрывы, были определены в результате внеплановой проверки летом 2022 года отделом надзорной деятельности и профилактической работы».

Профилактические мероприятия будут проведены в поселках Гавриловка, Гнилицкие Дворики, Дачный, Пыра, Лесной кордон, Желнино, Строителей, а также в черте города в районе бульвара Космонавтов, Северных ворот и Желнинского шоссе. Общая площадь противопожарных разрывов городского округа должна составить порядка 4 гектаров.

Вместе с тем в Дзержинске на текущий год уже запланировано дополнительное озеленение. С весны до осени на территории города будет высажено порядка 1000 деревьев хвойных, лиственных и декоративных пород.