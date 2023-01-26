Гололед сохранится в Нижегородской области до утра 27 января

Гололёд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гололед сохранится по Нижнему Новгороду и Нижегородской области вечером 26 января, ночью и утром 27 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Из-за гололеда возрастает вероятность чрезвычайных ситуаций, таких как обрывы ЛЭП и линий связи. Также может увеличиться количество ДТП и количество случаев травматизма в результате падений на льду.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует воздержаться в это время от использования автотранспорта, а также особенно осторожно передвигаться в условиях гололеда. Кроме того, лучше держаться в стороне от ЛЭП, слабоукрепленных конструкций и деревьев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!