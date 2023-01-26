Новый резидент вложит 400 млн рублей в производство агрохимии на территории ОЭЗ «Кулибин»

Инвестиции в проект составят 400 млн рублей. Источник: Корпорация развития Нижегородской области.

Предприятие по производству агрохимической продукции планируется создать на территории ОЭЗ «Кулибин». Инвестиции в проект составят 400 миллионов рублей. Об этом сообщает корпорация развития Нижегородской области.

Проект в период с 2023 по 2028 год будет реализован ООО «Ваше хозяйство». Таким образом, в регионе появится 40 новых рабочих мест.

Действующее предприятие компании разрабатывает и производит широкий спектр товаров для личных подсобных хозяйств и садоводов. Новый инвестиционный проект будет направлен на создание средств против сорняков и заболеваний растений (от зерновых до виноградников), от насекомых и вредителей, а также регуляторов роста и развития растений.

Напомним, что площадь нижегородской особой экономической зоны «Кулибин» увеличится в восемь раз – с 72 до 596 гектаров. Объем инвестиций на реализацию проектов составит более 24 млрд рублей. Благодаря созданию производств появится более 1300 рабочих мест.

Также приоритетный статус в Нижегородской области получили шесть инвестпроектов в 2022 году. Общий объем инвестиций равен 41 млрд рублей.

Стоит отметить, что на данный момент в Нижегородской области действует 44 инвестсоглашения. Объем инвестиций по ним составляет более 395 млрд рублей. Кроме того, благодаря их реализации будут созданы и сохранены около 19 тысяч рабочих мест.

– Присвоение инвестпроектам приоритетного статуса действует в регионе как мера поддержки уже 18 лет и своей эффективности и востребованности не теряет, – отметил губернатор Нижегородской области. – Она позволяет «заякорить» в регионе крупный бизнес, дать им возможность развиваться, направлять полученную господдержку на модернизацию производств.

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