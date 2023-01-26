Ольга Зенкович: «Работа в дзержинских пунктах сбора гуманитарной помощи не прекращается ни на один день»

В Дзержинске продолжают собирать и отправлять посылки военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции. В сборе уже приняли участие десятки жителей, промышленные предприятия, трудовые коллективы социальных учреждений города, общественные организации и фонд «Дзержинск и мы».

«Работа в дзержинских пунктах сбора гуманитарной помощи не прекращается ни на один день. Люди приносят свои посылки, волонтеры их сортируют, затем общей партией отвозят к местам расположения наших частей. Иногда ребята приезжают сами и забирают то, что необходимо их подразделениям, – поделилась координатор работы по сбору гуманитарной помощи в Дзержинске Ольга Зенкович. – Заметила, что сейчас многие дзержинцы приносят в пункт вещи, сделанные своими руками, и за это – особая благодарность. От вязаных носочков, перчаток и шапок до целых печей – все это будет согревать наших солдат. И уверена, поможет преодолеть любые трудности и как можно скорее живыми и невредимыми вернуться домой».

Так, студенты Дзержинского индустриально-коммерческого техникума под руководством своего преподавателя Ивана Гадкова и мастеров производственного обучения изготовили и передали в пункт уже несколько печек-буржуек. Сейчас же они работают над изготовлением тактических крюков-кошек – переносных инструментов для разминирования, эвакуации раненых и других задач. Студия шитья «Мастерица» в центре «Молодежные инициативы» под руководством Анны Прониной тоже уже несколько месяцев помогает участникам спецоперации. Девушки и женщины шьют термобелье, нижнее белье и балаклавы, вяжут носки и другие предметы одежды, необходимые бойцам.

«Мы трудимся и всегда знаем, что не одни. Многие узнали про нашу студию и начали нам помогать. Кто-то присоединился и теперь шьет вместе с нами, кто-то приносит ткань, кто-то помогает материально. От души благодарю всех! Уверена, солдаты чувствуют тепло каждого, кто приложил руку к созданию этих вещей!» – сказала Анна Пронина.

Также от фонда «Дзержинск и мы» в пункт сбора гуманитарной помощи на территории администрации города поступили тепловизоры, приборы ночного видения, костюмы и маскхалаты.

В минувшие выходные часть привезенных вещей забрал военнослужащий с позывным Соболь. Он родился в Дзержинске, а сейчас выполняет боевые задачи в Подмосковье. «Мы стоим на посту больше четырех часов, после чего, конечно, хочется прийти и погреться. Поэтому взял печки, газовые плитки и бензопилу, которой мы сможем быстро нарезать бревна для растопки. Очень приятно получать письма, рисунки и посылки от детей. Передаю привет лично Матвею из школы № 5, от которого мне достались носочки и шоколадка. Вообще, когда приходят посылки из Дзержинска, на душе становится тепло, как будто побывал дома», – поделился Соболь.

Продолжается сбор посылок для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции

Напоминаем адреса пунктов сбора гуманитарной помощи в Дзержинске:

- гаражный бокс № 11 на территории двора администрации города, пл. Дзержинского, 1, вход со стороны пр-та Ленина (среда, пятница с 16:00 до 19:00, тел. 8 (8313) 32-05-87);

- АНО «Ветераны боевых действий», ул. Клюквина, 11а (будни с 10:00 до 16:00, 8 (8313) 25-02-26);

- охранная организация «Кольчуга», ул. Бутлерова, 19, вход с торца (пн-пт с 10:00 до 17:00, 8 (8313) 28-02-18, 8 (951) 907-48-20);

- Местная национально-культурная автономия татар г. Дзержинска, пр-кт Ленина, 77 (приём по предварительному звонку по тел. 8 (910) 136-53-60).