Коммунальные службы готовятся к новому снегопаду в Нижнем Новгороде

Нижегородские коммунальщики готовятся к новому снегопаду. Фото: Администрация Нижнего Новгорода.

В конце рабочей недели в Нижнем Новгороде ожидается снегопад. К этим погодным сюрпризам уже начали готовиться коммунальные службы. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Накануне дорожные службы готовились к выпадению ледяного дождя. Так, подрядчики обработали основные магистрали противоголедными материалами.

- В настоящее время в городе дежурят 112 комбинированных дорожных машин, в случае усиления непогоды к уборке будут подключены дополнительные силы, - заявил начальник отдела содержания улично-дорожной сети департамента транспорта и дорожного хозяйства городской администрации Андрей Курочкин.

Домоуправляющие компании Нижнего Новгорода также следят за погодными изменениями и готовятся к предстоящему снегопаду.

Напомним, что декабрь 2022 года стал очередным испытанием на прочность для нижегородцев – на регион обрушились сильнейшие снегопады и ледяной дождь. Результат – тысячи поваленных деревьев, сотни обесточенных населенных пунктов и вмерзшие в лед автомобили.

В результате уже к трем часам дня 11 декабря без света остались 324 населенных пункта в 22 муниципальных образованиях. В 13 районах пришлось ввести режим повышенной готовности, в том числе в Богородском, Сеченовском, Воротынском, Сергачском, Вознесенском, Городецком и Балахнинском районах, а также в городах Бор и Арзамас. К слову, эти же районы сильнее всего пострадали от непогоды и в прошлый раз.

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