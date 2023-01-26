Нижегородец Александр Анохин стал первым замминистра экономики в Мордовии

Фото: Республика Мордовия (https://vk.com/officialmordovia).

Нижегородец Александр Анохин стал первым заместителем министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия. Об этом сообщается в социальных сетях правительства республики.

- До этого член экспертного клуба «Моя Мордовия» занимал должность заместителя министра. За это время им достигнуты и перевыполнены все целевые показатели нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, - сообщается в публикации.

Александр Александрович родился 1982 году в городе Горький. Он окончил «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет».

Напомним, что в сентябре 2022 года экс-министр культуры Нижегородской области Надежда Преподобная заняла пост замминистра культуры Российской Федерации.

А в октябре 2022 года нижегородка Дарья Кирьянова была назначена на должность заместителя министра науки и высшего образования РФ. Порядка 20 лет Дарья Кирьянова работала в сфере цифровых технологий, в том числе на руководящих должностях в компании "Интел".

Напомним, что в январе 2021 года Ольга Петрова назначена исполняющим обязанности министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

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