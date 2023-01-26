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НовостиОбщество26 января 2023 11:35

Православный киот планируют построить на трассе М-12 в Нижегородской области

Уже в конце 2023 года дорога М-12 станет самой быстрой к паломническому центру в Дивеево
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Фото: с сайта компании «Автодор».

Фото: с сайта компании «Автодор».

Православный киот планируют построить на трассе М-12 в Нижегородской области. Такую возможность обсудили председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко и Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Об этом сообщает пресс-служба компании «Автодор».

- М-12 уже в конце этого года станет самой быстрой дорогой к паломническому центру в Дивеево Нижегородской епархии. По пути к нему и будет установлен киот, - сообщается на сайте.

Напомним, что на территории Нижегородской области с 2021 года реализуется крупнейший в России проект по строительству скоростной автомобильной дороги М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань. Завершить строительство трассы планируется в 2027 году. В Нижегородской области эта трасса пройдет через несколько районов и значительно упрочит связь региона с Москвой. Если сейчас до столицы на автомобиле придется добираться по пробкам больше семи часов, то после ввода скоростной трассы это время заметно сократится.

Кроме того, поврежденные при строительстве трассы Москва – Нижний Новгород – Казань участки нижегородских дорог будут отремонтированы. Известно, что из-за движения большегрузов со строительными материалами возросла нагрузка на дорожную сеть. Речь идет о дорогах в восьми районах Нижегородской области.

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