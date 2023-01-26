Нижегородское УФАС признало рекламу аренды вертолётов незаконной

Вертолёт. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Реклама аренды вертолётов, размещенная ООО «Вертолетные технологии» в поисковой системе «Яндекс», признана ненадлежащей. У организации нет сертификата на возможность платных перевозок. Об этом сообщает пресс-служба УФАС Нижегородской области.

Однако, как оказалось, ООО «Вертолетные технологии» перевозки и не осуществляла, заключив договор с ООО «Авиакомпания «Северо-Запад», у которой разрешение есть.

- В рекламном сообщении информация о том, что перевозки осуществляются другой организацией, отсутствовала, - объяснили свое решение в ведомстве. - Материалы переданы должностному лицу для возбуждения административного дела.

Напомним, ранее мы писали, что рекламу списания долгов с фотографией губернатора Нижегородской области Глеба Никитина признали незаконной. Нарушителю грозит до 500 тысяч рублей штрафа. Такая реклама была размещена в интернете ещё в марте 2022 года и попалась на глаза антимонопольщикам во время мониторинга. Объявление разместило некое ООО «Агентство антикризисного управления».

- Использование фотографии губернатора создает представление об одобрении рекламируемых услуг должностным лицом органа местного самоуправления, но в соответствии с действующим законодательством в рекламе не допускается указание на одобрение органами государственной власти или органами местного самоуправления либо их должностными лицами объекта рекламирования, - разъяснили в УФАС России по Нижегородской области.

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