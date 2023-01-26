В “Школе 800” будут преподавать лучшие студенты Мининского университета

“Школа 800” в 2023 году станет опытной площадкой для развития наставничества. О том, что такое намерение имеет Министерство образования и науки Нижегородской области, рассказала министр Ольга Петрова. Встреча состоялась на пресс-завтраке, посвященном Году педагога и наставника.

Студенты Мининского университета на практике включаются в процесс обучения с помощью модели наставничества "педагог — студент". Так опытные учителя могут делиться с учащимися старших курсов педвуза своими знаниями и практическими навыками, а также они упрощают процесс вхождения новичков в профессию. После прохождения практики в рамках проекта вуза лучшим студентам будет предложено постоянное трудоустройство.

- Реализация проекта “Школа 800” создает большое количество рабочих мест для педагогов разных профилей: от учителей русского языка до логопедов-психологов, - рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Уверен, старт карьеры в инновационном образовательном центре “Школа 800” является уникальной возможность для наших студентов, у них есть все шансы состояться в профессии. Новые экологичные подходы в образовании, современные методики, работа по развитию потенциала одаренных детей – все это доступно и совершенно реально.

Сейчас идет отбор самых успешных и мотивированных студентов, нацеленных на карьеру в образовании, которые будут проходить практику в “Школе 800”. Уже определены претенденты на такие вакансии, как учителя начальных классов, а также учителя математики, истории, технологии и других предметов – всего более 20 студентов.

Ранее административная команда “Школы 800” во главе с директором Марком Сартаном рассказали студентам Мининского университета об особенностях работы в новой школе, порядке отбора кандидатов, заработной плате и социальных гарантиях, количестве классов и их наполняемости, образовательной программе. Во встрече принимали участие более 80 студентов-старшекурсников.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина