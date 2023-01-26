9,5 млрд рублей НДФЛ возвращено нижегородцам в 2022 году. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

9,5 миллиарда рублей НДФЛ возвращено жителям Нижегородской области из регионального бюджета за 2022 год. Об этом сообщает региональное управление Федеральной налоговой службы.

В прошлом году было возвращено на 20% или на 1,6 миллиарда рублей налога больше, чем в 2021 году.

Налогоплательщики вернули деньги, воспользовавшись правом социальных, имущественных и инвестиционных вычетов. И, конечно, эти нижегородцы представили налоговые декларации по форме 3-НДФЛ.

Напомним, что мобилизованные нижегородцы смогут узнать о мерах налоговой поддержки с помощью нового сервиса на сайте УФНС. Для удобства пользователей все меры поддержки разбиты на блоки.

На специальной странице описано, какие льготы по уплате налогов и сдаче отчетности касаются мобилизованных граждан. Информация изложена удобно и кратко: указаны основные тезисы о мере поддержки, указано, на кого она рассчитана и в какие сроки предоставляется. С вопросами по этой теме можно обращаться по телефону контакт-центра: +7 800-22-22-222.

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