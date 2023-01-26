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НовостиОбщество26 января 2023 10:01

Ледяной дождь прошел в Нижнем Новгороде 26 января

К счастью, он был кратковременным
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
В этот раз ледяной дождь был не такой сильный, как 22 ноября 2022 года.

В этот раз ледяной дождь был не такой сильный, как 22 ноября 2022 года.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Ледяной дождь вновь прошел в Нижнем Новгороде 26 января. Он наблюдался около 7:30 часов утра – многие нижегородцы попали под него по пути на работу, в их числе оказался корреспондент «Комсомолки».

Маленькие льдинки барабанили по окнам и налипали на лобовое стекло и кузов машин. Ими же покрылся лед на тротуарах, и при ходьбе эти льдинки хрустели, как стекло, усложняя жизнь прохожим. Синоптики даже распространили предупреждение, что сегодня в Нижнем Новгороде и местами по области ожидается сильный гололед.

К счастью, сегодняшний ледяной дождь быстро закончился и не успел натворить бед, как пару месяцев назад. Напомним, 22 ноября на Нижегородскую область обрушился сильный ледяной дождь, в результате чего все дороги и тротуары превратились в каток, а деревья согнулись до земли под тяжестью обледеневших веток. Из-за многочисленных аварий на энергосетях без света в регионе тогда осталось 112 тысяч человек.