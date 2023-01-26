Первичное отделение российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» открылось в Дзержинске

25 января на базе центра «Молодежные инициативы» состоялось открытие первичного отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых». С приветственным словом к участникам торжественного события обратились заместитель главы города Дзержинска Ольга Палеева, председатель городской Думы Виктория Николаева и председатель Совета Регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Нижегородской области Вячеслав Амосов.

«Очень приятно, что первичное отделение на базе нашего центра «Молодежные инициативы» открылось именно в День российского студенчества. Важно, что именно студенты первыми вступают в организацию: вы уже имеете опыт общественной работы, имеете навыки практической реализации проектов и готовы ими делиться, – обратилась заместитель главы города Дзержинска Ольга Палеева. – За молодежью – будущее города и страны и те новые идеи, которые помогут Дзержинску развиваться. Уверена, с поддержкой регионального отделения у нас все получится!»

Решение о создании первичного отделения движения на базе центра «Молодежные инициативы» в Дзержинске закреплено в протоколе и официально передано в региональное отделение Общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых».

«Сегодня произошло историческое событие. Вы первые не только в городе Дзержинске, но и вообще одни из первых, наряду с другими первичными отделениями нашего региона, которые уже сегодня являются участниками всероссийского марафона открытия первичных отделений российского движения детей и молодежи. Хотелось бы пожелать вашей первичной организации стать флагманом и примером для школьников и молодежи не только своего города, но и в черте региона и страны. И, конечно, чтобы те направления и проекты, которые реализуются в вашем центре, выходили за его пределы и масштабировались с каждым годом», – сказал председатель Совета Регионального отделения «Движение Первых» Нижегородской области Вячеслав Амосов.

Открытие отделения «Движение Первых» – большой шаг для города

В первый день работы отделения участники провели стратегическую сессию по трем направлениям: «Труд. Профессия и свое дело «Найди призвание!», «Волонтерство и добровольчество. «Благо твори!» и «Медиа и коммуникации. «Расскажи о главном!». Итогом стала презентация предложений по развитию этих направлений в городе и регионе. Ярким завершением открытия первичного отделения стал флешмоб «Здесь и сейчас», в котором приняли участие все присутствующие.

«Открытие отделения «Движение Первых» – это большой шаг для нашего города. Потому что все двенадцать направлений, которые оно включает, помогут ребятам и их наставникам всесторонне развиваться и посмотреть на мир с разных сторон, – поделилась член Молодежной администрации города Дзержинска, наставник направления «Труд, профессия и свое дело «Найди призвание!» Полина Ткаченко. – Сегодня мы с ребятами поговорили о том, какие профессии сегодня наиболее актуальны, какие есть задатки в каждом из них для развития в той или иной сфере. Это очень важно – ориентироваться на рынке труда и понимать, что нужно именно тебе».

Отметим, что на базе Центра «Молодежные инициативы» в Дзержинске активно функционируют волонтерские, творческие, спортивные объединения и молодежный информационный центр, которые также станут участниками Российского движения детей и молодежи.

Справка: «Движение Первых» – это молодежное движение в России, созданное в декабре 2022 года с целью воспитания, организации досуга подростков и формирования мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей. Его работа ведется по 12 направлениям деятельности, связанным с образованием и наукой, культурой и искусством, спортом, добровольчеством, медиа и коммуникациям, патриотизмом, туризмом и другими сферами. Какие из них станут приоритетными, каждое учреждение определяет самостоятельно.