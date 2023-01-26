Зоопарк в Балахне оштрафован на 210 тысяч рублей после нападения львицы на сотрудницу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Зоопарк «Маленькая страна» в Балахне оштрафован на 210 тысяч рублей после нападения львицы на сотрудницу. Государственная инспекция труда в Нижегородской области выявила нарушения требований охраны труда. Об этом сообщает пресс-служба региональной Гострудинспекции.

– В соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ООО «Живые тропики» привлечено к административной ответственности, – уточняет ведомство.

Известно, что нарушения сотрудники Гострудинспекции обнаружили во время проведения расследования после нападения львицы на сотрудницу зоопарка. Как оказалось, был нарушен порядок обучения по охране труда и проверки знаний данных требований.

Также не соблюдались правила по охране труда при выполнении работ в зоопарке.

– Отмечено несоблюдение безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также эксплуатации применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов, – добавили в Гострудинспекции.

Напомним, что сотрудница зоопарка «Маленькая страна» в Балахне чуть не погибла, оказавшись в лапах хищного животного в октябре 2022 года. Потребовалось хирургическое вмешательство, чтобы пострадавшая осталась жива. Через несколько дней после операции она пришла в себя.

В начале декабря прошлого года стало известно, что управляющий зоопарка, который допустил подобное, предстанет перед судом. Мужчина должен был следить за тем, чтобы его подчиненные соблюдали трудовую дисциплину, не нарушали технику безопасности. Однако вышло совсем наоборот.

– Он дал находящейся на стажировке администратору указание о проведении работ, не входящих в ее должностные обязанности - произвести уборку вольера львов, относящихся к опасным видам животных, уборку вольеров которых могут проводить только лица, закрепленные за данным видом животных. При этом обвиняемый достоверно знал о наличии неисправного шибера в вольере львов, который при фиксации не закрывался до конца, – рассказали в прокуратуре.

Однако уже 21 декабря выяснилось, что суд прекратил уголовное дело о нападении львицы на сотрудницу зоопарка в Балахне. Обвиняемый по делу и потерпевшая смогли урегулировать вопрос мирным путем.

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