Водитель уснул за рулем: «ГАЗель» перевернулась на трассе под Нижним Новгородом

«ГАЗель» перевернулась на трассе в Кстовском районе 26 января. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

На трассе в Кстовском районе перевернулась «ГАЗель». Авария произошла сегодня около часа ночи, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП случилось на 9 километре автодороги Нижний Новгород – Кстово. По предварительным данным, водитель уснул за рулем, машину повело, и она врезалась в снежный отвал, после чего перевернулась.

К счастью, в этот момент рядом не было машин, и грузовик никого не задел. Пострадал водитель – по оперативным данным, у него подозрение на перелом руки.

По информации Госавтоинспекции, за минувшие сутки в Нижегородской области произошло 59 ДТП, в которых пострадали 5 человек.