Одиннадцать домов в Нижнем Новгороде останутся без света и горячей воды 26 января

Без света. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В четверг, 26 января, жители одиннадцати домов в Нижнем Новгороде временно останутся без сета и горячей воды. Причиной отключений послужат плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщается на сайте Управления ГО и ЧС.

Например, без света с 09:00 до 13:00 остались жители улицы Новая (№32 и 36). Также электроснабжения с 13:00 до 17:00 не будет у жильцов домов №11, 13, 15 по улице Юлиуса Фучика, а также у собственников квартир в домах №1, 3, 5 по улице Веденяпина.

Горячее водоснабжение с 09:00 до 16:00 отключили в домах №1 и 3 по улице Радужная. Горячей воды нет и в доме №46 по улице Ковровская.

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

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