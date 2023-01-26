Сильный гололед ожидается в Нижнем Новгороде 26 января. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сильный гололед ожидается в Нижнем Новгороде и местами по области 26 января. Такое предупреждение распространило региональное ГУ МЧС России.

Неблагоприятное явление будет наблюдаться утром и днем в четверг. Вероятно, причиной его возникновения стал кратковременный ледяной дождь, который прошел в региональном центре сегодня ранним утром.

Ситуация усугубляется тем, что вот уже почти месяц в Нижегородской области нет снега, даже приходившие в январе оттепели не принесли долгожданных осадков. Поэтому на улицах сейчас очень скользко, так что следует быть осторожными при передвижении по тротуарам.