Свыше 13 тысяч УЗИ-исследований провели в нижегородской поликлинике №50 в 2022 году

Особое внимание уделяют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В нижегородской поликлинике №50 провели более 13 тысяч УЗИ-исследований в 2022 году. Об этом информирует пресс-служба правительства Нижегородской области.

Стоит отметить, что для оказания медицинских услуг использовалось оборудование, которое закупили в рамках национального проекта «Здравоохранение». Так, в 2022 году поступило сразу несколько новых ультразвуковых сканеров отечественного производства.

- Новое оборудование чаще всего используется для исследования органов брюшной полости: печени, почек, селезенки, поджелудочной железы. К настоящему моменту такую УЗИ-диагностику прошли уже около 9 тысяч наших пациентов, – отметила главврач поликлиники №50 Марина Доютова.

По словам главврача, особое внимание также уделяют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. С помощью отечественной аппаратуры в поликлинике провели уже более 4,4 тысячи диагностических исследований системы кровообращения.