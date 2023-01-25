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НовостиОбщество25 января 2023 12:01

Институт биологии старения откроют в ННГУ имени Лобачевского

В его структуру войдет множество лабораторий
Полина ШИБАЛКИНА
Будет организован «кардиокабинет» для телемедицинской поддержки людям с патологиями сердца.

Будет организован «кардиокабинет» для телемедицинской поддержки людям с патологиями сердца.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Институт биологии старения появится в ННГУ имени Лобачевского. Его возглавит молодой ученый-биолог из Москвы, член-корреспондент РАН Алексей Москалев, информирует в своем телеграм-канале ректор нижегородского университета Елена Загайнова.

- На сегодняшний день на научной карте России ни одного института, который прицельно бы занимался именно биологией старения, - отметила ректор.

Согласно информации, новое подразделение займется созданием часов старения для разных функциональных систем организма. Кроме этого, начнется разработка систем краткосрочного и долгосрочного предсказания развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также будет организован «кардиокабинет» для телемедицинской поддержки людям с патологиями сердца.

В структуру Института войдут лаборатория системной медицины здорового старения, лаборатория диагностики и прогнозирования развития ССЗ, лаборатория цифровой психофизиологии и лаборатория по изучению клеточного старения.