Молодежная администрация Дзержинска помогает жителям поселков с уборкой снега

Молодежная администрация Дзержинска продолжает реализацию проекта «Добрый снеговик», запущенного в начале зимы. Ребята помогают жителям поселков городского округа, одиноким людям, пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья в очистке участков и крыш от снега и наледи. Вчера «бригада» Молодежной администрации в составе четырех человек под руководством главы Ильи Власенкова выехала в поселок Колодкино, к пенсионерке Тамаре Михайловне.

Вчера «бригада» выехала в поселок Колодкино, к пенсионерке Тамаре Михайловне

«Судя по прошлогоднему опыту, пожилые люди такой помощи были очень рады. Сейчас пока немного заявок и, честно говоря, нас это расстраивает. Хотим призвать жителей города: пишите нам, звоните, мы всегда готовы прийти на помощь в акции “Добрый снеговик”, которая у нас появилась в 2022 году, и в продолжении прошлогодней акции “Снежный десант”», – сказал глава Молодежной администрации города Дзержинска Илья Власенков.

За несколько часов Илья, Полина, Денис и Роман из дзержинского филиала РАНХиГС почистили территорию и дорожки вокруг дома, откололи лед перед входом и убрали снег с крыши. «От всей души благодарю ребят за помощь и внимание к Тамаре Михайловне! Ей уже 92 года, сын живет далеко. Несколько раз в неделю заходят и помогают соседи, я сама навещаю регулярно, но такая масштабная работа на участке под силу далеко не всем», – сказала сотрудник Управления социальной защиты населения города Дзержинска Елена Лядова, ухаживающая за пенсионеркой.

«У меня бабушка и дедушка тоже живут в поселке и тоже каждый год сталкиваются со «снежной» проблемой, поэтому знаю о ней не понаслышке. И если они всегда могут рассчитывать на нас с родителями, то одиноким пенсионерам приходится намного труднее. Тамаре Михайловне, к которой мы сегодня приехали, уже 92 года! Понятно, что убирать снег и тем более лед с участка самой уже невозможно. Поэтому мы с коллегами взяли лопаты в руки – и вперед! Помогать ведь всегда приятно, к тому же поработали на свежем воздухе», – поделилась член Молодежной администрации города Дзержинска Полина Мазур.

Напомним, обратиться за помощью в рамках проекта «Добрый снеговик» можно в группе Молодежной администрации в социальной сети ВКонтакте или по телефону 8 (963) 233-14-53.