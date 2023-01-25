Три Татьяны родились в Нижегородской области в январе 2023 года

В Нижегородской области ежегодно 70-80 новорожденных девочек называют Татьянами. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Трех девочек, родившихся в Нижегородской области в январе 2023 года, назвали Татьянами. Об этом информирует ГУ ЗАГС по региону.

Интересную статистику предоставило областное управление ЗАГС в Татьянин День, 25 января. Согласно информации, это имя входит в топ-30 самых популярных среди нижегородцев. Так, в Нижегородской области ежегодно 70-80 новорожденных девочек называют Татьянами.

- Главное управление ЗАГС Нижегородской области поздравляет всех именинниц! – подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, Алмаз, Ландыш, Одиссей и Офелия родились в Нижегородской области в 2022 году.