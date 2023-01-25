«Нижновэнерго» напоминает жителям Нижегородской области о правилах поведения вблизи энергообъектов

Энергетики «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» призывают граждан обратить особое внимание на важность соблюдения правил электробезопасности вблизи энергообъектов во время активного отдыха на природе.

Любителям зимних видов спорта нужно помнить о правилах поведения вблизи высоковольтных линий электропередачи и других энергообъектов.

Не устраивайте снежные горки и ледовые катки вблизи энергообъектов. Для занятий спортом и подвижными играми выбирайте места, удаленные от линий электропередачи. Нельзя играть вблизи трансформаторных подстанций и проникать внутрь! Помните: приближение человека, спортивного оборудования к ЛЭП на недопустимое расстояние, а тем более столкновение с ними может привести к получению сильнейших ожогов, параличу жизненно важных органов и смерти.

В случае обнаружения оборванного провода знайте, что безопасное расстояние составляет 8-10 метров, оказавшись ближе, человек подвергается смертельной угрозе. Радиус 10 метров от места касания земли электрического провода называется зоной «шагового» напряжения. Выходить из опасной зоны «шагового» напряжения нужно специальным шагом, не отрывая ступни от земли. Запрещается отрывать подошвы от поверхности земли и делать широкие шаги, а также ни в коем случае нельзя приближаться к лежащему проводу.

Смертельно опасно фотографироваться (делать сэлфи) вблизи энергообъектов. Запрещено подниматься на опоры ЛЭП и стоять рядом с электрооборудованием, используя палку для селфи (монопод). Электричество может убить при отсутствии контакта тела человека с проводом, достаточно поднять монопод над собой.

При обнаружении обрыва и искрения проводов, повреждения изоляторов, неисправных замков трансформаторных подстанций и электрических щитов незамедлительно сообщите об этом в энергокомпанию. Звоните также, если вы стали свидетелем правонарушения. Любые противозаконные действия на территории энергообъектов и в охранной зоне ЛЭП ведут к административному или уголовному наказанию.

Контакт-центр компаний «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» - 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный). Заявки принимаются круглосуточно.