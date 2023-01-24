Проблемный ЖК «Дом у озера» в Канавине планируют достроить в 2024 году

Речь идет о многоквартирном жилом доме №4 по улице Архангельской в Канавинском районе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Проблемный ЖК «Дом у Озера» в Канавинском районе планируют достроить в 2024 году. Об этом редакции газеты «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» сообщили в инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области.

Речь идет о многоквартирном жилом доме №4 по улице Архангельской в Канавинском районе. В настоящее время строительные работы проводит ООО «Вселенная НН». Согласно информации, минстрой Нижегородской области продлил работы до июня 2024 года. К этому времени здание планируется возвести до 15 этажей.

Стоит отметить, что строительные работы на объекте не велись с 2018 года. При этом завершить строительство планировалось еще в декабре 2020 года.

- В октябре 2022 года застройщик уведомил министерство о планах по достройке дома. Договор аренды земельного участка под строительства продлен до 11 июня 2024 года, — отметили в минимущества Нижегородской области.

Напомним, в сентябре 2022 года застройщик ЖК «Дом у озера» выставил долгострой на торги. И в декабре 2022 года суд обязал застройщика провести консервацию недостроенного жилого комплекса.