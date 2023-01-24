Кабинеты отремонтировали в двух филиалах Нижегородской областной стоматологии. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Терапевтический и ортодонтический кабинеты отремонтировали в двух филиалах Нижегородской областной стоматологии. Об этом информирует пресс-служба правительства региона.

Так, терапевтический кабинет был модернизирован в филиале Советского района, а кабинет врача-ортодонта в филиале №1 Автозаводского района Нижнего Новгорода.

По словам главврача Нижегородской областной стоматологической поликлиники Сании Сорокиной, в кабинетах проведен капитальный ремонт.

- В помещениях были полностью демонтированы старые перекрытия и поверхности: замене подлежало все – от пола до потолка. Сейчас посетители могут оценить обновленный и функциональный интерьер, современную аппаратуру, - отметила главврач.

В строительные работы было вложено 6 миллионов рублей. Стоит отметить, что в текущем году в Областной стоматологии продолжится ремонт. Так, в филиале Приокского района Нижнего Новгорода обновят хирургический кабинет, еще в двух филиалах – входные группы.