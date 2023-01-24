Свыше 400 тысяч нижегородцев прошли диспансеризацию в 2022 году

В настоящее время углубленную диспансеризацию можно пройти в 82 медицинских организациях региона. Фото: Анастасия Осипова

Более 400 тысяч жителей Нижегородской области прошли диспансеризацию в 2022 году. Это на 44% больше, чем в 2021 году, информирует пресс-служба регионального Минздрава.

По словам министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, все желающие могут совершенно бесплатно пройти диспансеризацию в регионе.

- Этому необходимо уделять самое пристальное внимание, поскольку именно благодаря комплексу скрининговых обследований медикам удается выявлять заболевания на ранней стадии. Всегда лучше предотвратить, чем лечить, поэтому в вопросах диспансеризации главное – это регулярность, – подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.

В настоящее время углубленную диспансеризацию можно пройти в 82 медицинских организациях региона. Стоит отметить, что сам комплекс обследований различается в зависимости от возраста пациента. Первый раз диспансеризацию необходимо пройти в 18 лет, далее – не реже одного раза в три года. Как отметил министр здравоохранения региона, после 40 лет диспансеризацию следует проходить уже ежегодно.

На первом этапе профильной диспансеризации измеряется показатель насыщения крови кислородом и анализ жизненного объема легких. А на втором этапе проводится компьютерная томография органов грудной клетки при условии, если уровень сатурации составляет 94% и меньше.