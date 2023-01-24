Мининский университет начал знакомить будущих студентов с новым факультетом вуза

Ознакомительные мероприятия для будущих абитуриентов физико-технологического факультета начались в Мининском университете. Приемная кампания стартует 20 июня, и на бюджет будут приняты 78 абитуриентов.

- В прошлом году мы серьезно перестроили программу подготовки учителей физики в Мининском университете и 1 декабря открыли новый физико-технологический факультет, - поделился ректор вуза Виктор Сдобняков. - Наша первоочередная задача - обеспечить школы учителями физики нового формата, которые смогут увлечь учеников, изменить ситуацию, при которой сдачу ЕГЭ по этому предмету выбирает катастрофически низкое число абитуриентов, и, соответственно, в дальнейшем закрыть дефицит высококвалифицированных инженерных кадров. При этом цель проекта трансформации физического образования, разработанного нами, гораздо шире, это работа на достижение технологического и мировоззренческого суверенитета страны. Благо, ресурсы в вузе есть.

В январе для знакомства с факультетом уже начали проводить экскурсии по образовательным пространствам Мининского и современным лабораториям в Технопарке и Кванториуме. Экскурсии для будущих студентов проводит исполняющий обязанности декана, кандидат физико-математических наук Николай Лапин.

- В этом году мы внедрили новый стандарт подготовки педагога физики и математики, - рассказал Николай Иванович. - Наши лаборатории позволяют нам наглядно объяснять физику через опыты и эксперименты. Мы хотим показать абитуриентам, что и как устроено в окружающем мире, дать им возможность познать то, как все работает.

Выпускники факультета получат дипломы с двумя профилями - физика и математика, по трем специальностям: математика-физика, математика-экономика и математика-информатика. Помимо бюджетных мест предусмотрен набор на платное обучение.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина