Житель Нижегородской области заколол нанятого им же строителя. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Строительные работы на приусадебном участке закончились поножовщиной в Сосновском районе Нижегородской области. Здесь после совместного распития спиртных напитков хозяин дома заколол нанятого им же строителя.

- Следствием и судом установлено, что днем 21 июля в деревне Батманово хозяин дома поссорился с рабочим, которого нанял для строительных работ на своем участке, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – После совместного распития между мужчинами вспыхнула ссора, после чего оскорбленный хозяин сходил домой за ножом и ранил своего обидчика. Сразу после этого 34-летнего мужчину доставили в больницу, где он скончался от полученных телесных повреждений.

Вскоре после преступления мужчина был задержан и заключен под стражу. Свою вину в совершенном преступлении он признал частично.

- Сегодня 59-летнему мужчине был вынесен приговор, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Решением суда он был признан виновным в совершении убийства и приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.