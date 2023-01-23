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НовостиПроисшествия23 января 2023 16:52

Житель Нижегородской области заколол нанятого им же строителя

Работа на приусадебном участке закончилась поножовщиной
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Житель Нижегородской области заколол нанятого им же строителя.

Житель Нижегородской области заколол нанятого им же строителя.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Строительные работы на приусадебном участке закончились поножовщиной в Сосновском районе Нижегородской области. Здесь после совместного распития спиртных напитков хозяин дома заколол нанятого им же строителя.

- Следствием и судом установлено, что днем 21 июля в деревне Батманово хозяин дома поссорился с рабочим, которого нанял для строительных работ на своем участке, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – После совместного распития между мужчинами вспыхнула ссора, после чего оскорбленный хозяин сходил домой за ножом и ранил своего обидчика. Сразу после этого 34-летнего мужчину доставили в больницу, где он скончался от полученных телесных повреждений.

Вскоре после преступления мужчина был задержан и заключен под стражу. Свою вину в совершенном преступлении он признал частично.

- Сегодня 59-летнему мужчине был вынесен приговор, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Решением суда он был признан виновным в совершении убийства и приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.