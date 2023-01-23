Аномальное тепло придет в Нижегородскую область на этой неделе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аномально теплая погода придет в Нижегородскую область к концу этой недели. Температура будет на 8-12 градусов выше нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

Воздушные массы с Атлантики принесут оттепель в уральские регионы, в Сибирь и, конечно, в Поволжье.

- В северной половине Приволжского федерального округа тоже температура будет на 10-12 градусов выше нормы - Нижегородская, Кировская области, Пермский край. Впечатляющие аномалии, - сказал Роман Вильфанд.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, самыми теплыми днями станут среда и четверг: в Нижнем Новгороде термометры покажут всего -3 градуса. В остальные дни недели температура воздуха составит -5…-6 градусов, и лишь в воскресенье похолодает до -8.